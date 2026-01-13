أبرز النجمات المرشحات لجائزة أفضل ممثلة في Joy Awards 2026 أيام قليلة تفصلنا عن إعلان جوائز صناع الترفية Joy Awards 2026 ويشهد هذا العام منافسة قوية بين عدد من الأسماء إقرأ المزيد

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان جوائز صناع الترفية Joy Awards 2026، ويشهد هذا العام منافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة في مجالات مختلفة تشمل التمثيل والموسيقى والرياضة، وكذلك المدونون.

وكان لافتاً للانتباه وجود أسماء مميزة قدمت أعمال حققت نجاح لافت وإشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، خاصةً في فئة أفضل ممثلة. وإليكم فيما يلي أبرز الأسماء المتنافسة في هذه الفئة. وتنقسم فئة الممثلةالمفضلة إلى قسمين:

الأولى فئة الممثلة السينمائية المفضلة، وتركز على النجمات اللاتي كان لهن حضور لافت في الأعمال السينمائية على مدار العام ولعل أبرز الأسماء هذا العام:

- آية سماحة عن دورها في "6 أيام".

- دنيا سمير غانم عن "روكي الغلابة".

- شجون عن "عرس النار".

- هنا الزاهد عن "ريستارت".

أما الفئة الثانية، فتختص بالممثلة الدرامية المفضلة، لتأتي بأبرز النجمات اللاتي شاركن في مسلسلات درامية بأدوار مميزة كشفت قدرات تمثيلية كبيرة، ومن بينهن:

- إلهام علي عن "شارع الأعشى".

- العنود سعود عن "أمي".

- أمينة خليل عن "لام شمسية".

- كاريس بشار عن "تحت سابع أرض".

جوائز Joy Awards هي جوائز صُناع الترفيه التي تُقام سنويًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للاحتفاء بأبرز الإنجازات في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، ويتم منح الجوائز بالتصويت الجماهيري.