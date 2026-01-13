تحديث بورصة الدواجن: سعر الفراخ البيضاء اليوم.. كم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - استهلت بورصة الدواجن تعاملاتها اليوم الثلاثاء بحالة من الاستقرار السعري الملموس، حيث حافظت الفراخ بمختلف أنواعها على مستوياتها الأخيرة دون تغييرات مفاجئة.

وذلك يوفر استقرارًا مهمًا لقطاع الغذاء المحلي ويساعد الأسر المصرية على تنظيم ميزانيتها الشهرية بعيدًا عن تقلبات الأسعار الحادة التي قد تشهدها الأسواق في بعض الأحيان بشكل عام.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو

سجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة نحو 71 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البيع النهائي للمستهلك حول 81 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي التي تحظى بإقبال خاص فقد استقر سعر الكيلو عند 105 جنيهات.

في سياق متصل بلغت أسعار الفراخ الساسو في أسواق الجملة 92 جنيهًا، لتصل إلى يد المستهلك بسعر يقارب 102 جنيه.

أسعار البيض في المحال التجارية

لم تبتعد أسعار البيض عن مشهد الاستقرار الذي يسيطر على الدواجن، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض للجملة 115 جنيهًا ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

بينما سجل البيض الأحمر سعرًا أعلى قليلًا حيث وصل إلى 120 جنيهًا للجملة و 135 جنيهًا للمستهلك النهائي.