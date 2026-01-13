”طاقم تحكيم من 6 جنسيات” حكم مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء طاقم التحكيم لمواجهة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.

حكم مباراة مصر ضد السنغال في كأس أمم إفريقيا

وسيتولى الحكم الجابوني بيير أتشو إدارة المباراة على أرض الملعب، بمساعدة مواطنه بوريس ديتسوجا كحكم مساعد أول، والكونغولي ستيفن موتاسي مويو كحكم مساعد ثاني، والكونغولي جان جاك ندالا كحكم رابع، فيما سيكون الجابوني أموس ندونج حكمًا احتياطيًا ثالثًا.

أما تقنية الفيديو VAR، فستكون من مسؤولية الكيني بيتر كاماكو، ويعاونه حكم الفيديو المساعد ليتيسيا أنطونيلا فيانا من إسواتيني.

ويأتي هذا التعيين ضمن استعدادات "كاف" لضمان إدارة فنية دقيقة وعادلة للقاء المرتقب بين الفراعنة والأسود السنغالية، الذي يتابعه عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية بشغف كبير.