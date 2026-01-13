احذفهم فوراً.. 3 قنوات للكبار فقط تستحق الإزالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - خلال الفترة الأخيرة رصد عدد من المتابعين ظهور قنوات فضائية على القمر الصناعي نايل سات تبدو في ظاهرها قنوات أفلام طبيعية، إلا أنها تفاجئ المشاهدين لاحقًا بعرض محتوى غير مناسب للأطفال والعائلة، ما يشكل خطرًا حقيقيًا داخل المنازل، خاصة مع سهولة وصول الصغار إلى أجهزة التلفاز.

وتكمن خطورة هذه القنوات في أنها تبدأ ببث أفلام أو مواد تبدو آمنة، ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى محتوى محظور أو مخصص للكبار فقط، دون أي تحذير مسبق، وبحسب متابعين فإن هذه القنوات غير معتمدة رسميًا وغالبًا ما يتم حذفها من قبل إدارة نايل سات فور اكتشافها لكنها تعود للظهور مجددًا بأسماء مختلفة وترددات جديدة.

أبرز القنوات التي ينصح بحذفها فورًا

من بين القنوات التي تم التحذير منها مؤخرًا:

Hollywood Horror وتظهر على تردد 12562 رأسي بمعدل ترميز 27500، وتعرض أفلام رعب أجنبية تحتوي على مشاهد مرعبة وغير مناسبة للأطفال.

Imagine Movies وتبث على تردد 12360 رأسي وترميز 27500، وتعرض أفلامًا هندية مترجمة تتضمن لقطات جريئة لا تناسب المشاهدة العائلية.

سكس فراي داي وهي قناة مخصصة لمحتوى البالغين فقط، وغالبًا ما تظهر على تردد 11474 عمودي بترميز 27500.

نصيحة مهمة لأولياء الأمور

هذه القنوات غالبًا ما تكون مؤقتة وسريعة الاختفاء لكن في حال ظهور أي منها على جهاز الاستقبال ينصح بحذفها فورًا، مع تفعيل خاصية القفل الأبوي ومراجعة قائمة القنوات بشكل دوري، لتجنب أي محتوى غير مقصود قد يظهر أمام الأطفال أو أفراد الأسرة.