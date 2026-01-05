الرياض - كتبت رنا صلاح - في توقيت بالغ الدلالة، يعود العرض المسرحي الكوميدي "حكي سليم ولازمو فهيم" إلى خشبة المسرح بصيغة متجددة، لا كإعادة إنتاج للموسم الأول، بل كامتداد درامي وفكري مباشر له، يستكمل الحكاية في ضوء التحولات الكبرى التي شهدها الواقع السوري بعد سقوط النظام وهروب رموزه.

عودة مسرحية حكي سليم ولازمو فهيم

عرض يواكب المرحلة الجديدة

يؤكد الكاتب والمخرج سعيد الحناوي أن الأحداث السياسية والاجتماعية فرضت خطاباً مسرحياً مختلفاً، أكثر جرأة وشفافية، وهو ما يترجمه العرض عبر بنية درامية كوميدية ذكية.



يعتمد النص على فكرة رمزية لفرقة مسرحية قديمة تهرب من المسرح، لتحل مكانها فرقة جديدة تكتب نصوصاً مختلفة وتضع خطة عمل جديدة، في إسقاط مباشر على القطيعة مع الماضي وبناء مسرح أكثر انفتاحاً.



إدارة جديدة وسقف أعلى للحرية

يقود التحول شخصيتا سليم وفهيم اللتان تتوليان إدارة المسرح بعد هروب الفرقة السابقة.



يفتح النص نقاشاً واسعاً حول التغييرات المطلوبة في التفكير وطرح القضايا، مع تركيز على رفع سقف حرية الكلام والحوار.



كوميديا الموقف والكلمة كأداة نقد

يعتمد العرض على كوميديا الموقف والكلمة ليس للإضحاك فقط، بل كأداة نقد فعالة لتفكيك الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.



يقدم تجربة مسرحية تراهن على الوعي الجماهيري، وتجمع بين الضحك والعبرة، لتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.



من العائلة إلى الشعب

يتدرج الخطاب من أصغر خلية في المجتمع وهي العائلة وصولاً إلى الشعب، مؤكداً أن النهضة الحقيقية تقوم على قبول الآخر واحترام الاختلاف.



يتحول العرض إلى دعوة مفتوحة للحوار الحضاري وبناء مجتمع متماسك.



نقد مباشر للواقع الخدمي والحكومي

يتناغم العمل مع مرحلة جديدة تشهدها مديرية المسارح والموسيقا بعد استلام الفنان نوار بلبل إدارتها، مع رفع سقف الحرية.



يترجم العرض هذه الروح عبر نقد شفاف للحكومة والواقع الخدمي اليومي: الكهرباء، السكن، الإنترنت، والمشكلات الاجتماعية والسياسية.



مسرح تفاعلي يكسر الجدار الرابع

يشرك العرض الجمهور بشكل مباشر عبر كسر الجدار الرابع، في تجربة تفاعلية تعتمد على الارتجال المدروس ضمن حدود الأخلاق العامة.



قضايا الناس على الخشبة

يستلهم النص موضوعاته من حياة الناس اليومية: علاقات الأزواج، الأبناء، تفاصيل اجتماعية قريبة من نبض الشارع، ليقدم مسرحاً قائماً على الإضحاك والعبرة.



امتداد لتجربة "مسرح الخيام"

لا ينفصل العمل عن تجربة مسرح الخيام التي استمرت 14 عاماً بدعم المنتج أسامة سويد، ليعود هذا العام بصيغة جديدة تعتمد على فنانين شباب ونص متجدد بعيداً عن الرهان على النجومية.



العرض من بطولة: محمد سويد، سمير الشماط، مادونا حنا، عيسى الحسيني، بلال قسومة، زينة سفر، وسالي ترجمان، وهو من تأليف وإخراج سعيد الحناوي.