الرياض - كتبت رنا صلاح - آسر ياسين أجرى حوارا مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تصدر حديثه عن حالة صناعة السينما المصرية في الوقت الراهن، فقد أشار إلى أن التكاليف الإنتاجية للأفلام قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى أن تكون الميزانيات الكبيرة جزءا من الواقع السينمائي الحالي، خاصة مع استعداد صناع السينما لتقديم أعمال تتماشى مع متطلبات الجمهور وتطور السوق.

آسر ياسين يكشف عن تكلفة أقل فيلم في الوقت الراهن والتي تبلغ نحو 200 مليون جنيه

قال آسر ياسين إن تكلفة أقل فيلم حاليا قد تصل إلى 200 مليون جنيه، مشددا على أن هذا الأمر يعكس التقدم الكبير في مستويات الإنتاج والتقنيات المستخدمة، مشيرا إلى أن تحسن الجودة أصبح ملموسا في عدد الأعمال التي يتم إنتاجها.

أوضح الفنان أن الصناعة شهدت انتعاشا خلال العامين الماضيين، سواء من حيث الكم أو النوع، مما ساهم في عودة النشاط السينمائي بشكل أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، مما يدل على حيوية السوق وازدهاره في الآونة الأخيرة.

التوسع في الأسواق

استطرد آسر ياسين بالحديث عن الدور الذي لعبه التوسع في عرض الأفلام المصرية في دول الخليج، حيث ساعد هذا الانفتاح على فتح أسواق جديدة، مما ساهم في زيادة الإيرادات وجر المنتجين على ضخ استثمارات أكبر في الأفلام.

أشار إلى أن هذا التوجه الإقليمي قد أسهم في رفع توقعات صناع السينما، وتمكينهم من تقديم أفلام تنافسية، قادرة على جذب جمهور عربي أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة.

مشروعه السينمائي الجديد

يُعرض حاليا لآسر ياسين فيلم «إن غاب القط»، الذي يجمعه بعدد من الممثلين مثل اللبنانية كارمن بصيبص وانتصار وأسماء جلال وغيرهم، حيث يعد هذا الفيلم تجربة جديدة للمخرجة سارة نوح في مجال الأفلام الروائية الطويلة.

تتناول قصة الفيلم صراعا مفاجئا ينشأ عن سرقة لوحة فنية من أحد المتاحف، وتتداخل في ذلك عناصر درامية تتمثل في علاقة حب غير متوقعة بين الشخصيات، مما يضيف بعدا جديدا للقصة.