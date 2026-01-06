الرياض - كتبت رنا صلاح - ابتدأت الأحداث الفنية مؤخرًا بصدور تصريحات من الفنانة لقاء الخميسي، التي عبرت عن رأيها حول الانفصال المفاجئ للفنانة إيمان الزيدي عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف، وذلك بعد تداول واسع للخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاءت تصريحات لقاء الخميسي كموقف ملحوظ، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الكتب، في إشارة إلى أهمية التعامل مع العلاقات بشكل إيجابي، ما أضفى طابعًا فنيًا على ردها.

لقاء الخميسي توضح موقفها وترد على إعلان إيمان الزيدي حول انفصالها عن محمد عبد المنصف

أثارت إيمان الزيدي ضجة واسعة بعد إعلانها خبر الانفصال عن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك الأسبق، بعد زواج استمر لأكثر من سبع سنوات. وفي منشور عبر حسابها الشخصي، أكدت الزيدي قرار الانفصال بشكل صريح، وسط تفاعل كبير من الجمهور والفنانين.

تفاصيل انفصال إيمان الزيدي

الجدير بالذكر أن الزيدي لم تفصح عن أسباب الانفصال في منشورها، مما جعل العديد من المحللين والجمهور يتكهنون حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الخطوة المفاجئة. يظهر أن هذا الخبر سيكون له تأثير كبير على حياتهما المهنية والشخصية في الفترة المقبلة.

رد فعل لقاء الخميسي

لقاء الخميسي لم تتردد في إبداء رأيها في الموقف، حيث نشرت مجموعة من الكتب التي تحمل عناوين تعبر عن أهمية الاهتمام بالعلاقات الصحية. كان من بين الكتب التي ذكرتها، كتاب يحمل عنوان “نظرية دعهم وشأنهم”، مما يدل على وجهة نظرها حول كيفية التعامل مع الأزمات الشخصية بشكل إيجابي وتأملي.

تعكس منشورات الخميسي رسائل دالة على الدعم النفسي للأشخاص الذين يتعرضون لأزمات مشابهة، وهو ما يدل على تجربتها الخاصة في العلاقات، من المؤكد أن هذا النهج سيؤثر على جماهيرها، حيث تعودت على التواصل بأسلوب فني يجذب الانتباه.

علاقة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

تعود علاقة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف إلى سنوات مضت، حيث تعرف الاثنان عن طريق صديق مشترك، وتطرقت الخميسي إلى تفاصيل لقائهما الأول في برامج تلفزيونية سابقة، مظهرةً كيف تحول التعارف إلى حب وزواج سريع.

ذكرت الخميسي كيف أن عبد المنصف كان حريصًا على حمايتها، مما ساهم في بناء علاقة خاصة بينهما. صرحت أن علاقتهما كانت مليئة بالتفاهم والتقدير، مما جعل جمهورهم يعبر عن إعجابه بارتباطهما منذ البداية.

تأثير الانفصال على الساحة الفنية

من المتوقع أن يؤثر انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف بشكل كبير على كل من حياتهما الفنية والشخصية. فقد لاحظ الجمهور تفاعل الفنانين وسط مشاركة واسعة من المعجبين عبر منصات التواصل. يبدو أن الفصول المقبلة من حياة الثنائي ستكون محور اهتمام طويل الأمد في عالم الفن والمشاهير.

خاصة وأن كلاً من إيمان الزيدي ولقاء الخميسي كان لهما تأثير ملحوظ في الساحة الفنية، مما يجعل الجميع متشوقين لمعرفة كيف ستتعامل كلاً منهما مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه الأوضاع.