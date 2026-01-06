الرياض - كتبت رنا صلاح - حققت إيرادات فيلم “طلقني” الذي يجمع الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني نجاحًا ملحوظًا، حيث احتل المركز الثاني في شباك التذاكر يوم الإثنين، بعد أن سجلت إيراداته أكثر من 686 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات منذ انطلاقته إلى أكثر من 20 مليون جنيه. ويبدو أن الفيلم يواصل جذب الجمهور بأحداثه الكوميدية المثيرة.

أفلام أمس تحقق نجاحاً كبيراً مع احتلال “طلقني” المركز الثاني في شباك التذاكر

تفاصيل الفيلم

تدور أحداث فيلم “طلقني” حول قصة رجل يقرر تطليق زوجته، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، فيما تجد الزوجة نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية تربية أبنائهما. تتعقد الأمور عندما يواجه الرجل أزمة مالية تدفعه للجوء إليها للمساعدة، مما يشعل صراعًا جديدًا حول منزل العائلة.

تتوالى المفارقات والتحديات بين الزوجين وتدخل أبناء المتوفى في صراع حول ملكية المنزل، مما يضيف لمسة من الكوميديا والدراما للأحداث.

فريق العمل

يضم فيلم “طلقني” مجموعة بارزة من النجوم، منهم حاتم صلاح، دنيا سامي، محمود حافظ، ياسمين رحمي، ياسر الطوبجي، وشريف حسني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأفلام السعودية قد ذكرت أن إيرادات الفيلم تجاوزت 12.4 مليون ريال سعودي، مع بيع حوالي 233.9 ألف تذكرة، متفوقًا على العديد من الأفلام الأمريكية الأخرى.

نجاح الفيلم في السوق المصرية

بالإضافة إلى نجاحه في السعودية، لا يزال فيلم “طلقني” يحافظ على مكانته في السوق المصرية، حيث لاقى إقبالاً جيدًا، متقدمًا على أفلام أخرى مثل “Avatar: Fire and Ash” و”Anaconda”، مما يبرز قوته في السينما المحلية.

استمرارية الحضور الجماهيري تشير إلى نجاح الفيلم في تقديم محتوى يجذب شريحة واسعة من المشاهدين، ويرفع من وتيرة المنافسة بين الأفلام الجديدة في الشباك.