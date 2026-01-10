بعد التأهل.. منافس نيجيريا في نصف نهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:22 مساءً - حجز منتخب نيجيريا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه المستحق على منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، في مواجهة قوية جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في المغرب.

وقدم المنتخب النيجيري أداءً منظمًا وحاسمًا، لينجح في حسم اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة، منحته بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري.

خصم نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، والذي كان قد تأهل بدوره بعد الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في الدور ذاته.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل قوة المنتخبين، وطموحهما الكبير في بلوغ المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراة نيجيريا ضد المغرب

ومن المقرر أن تُقام مباراة نيجيريا والمغرب في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.