نجاة الفنانة ميرنا وليد من حادث غرق شهدت كواليس تصوير مسلسل روح أوف موقفا طارئا في مدينة شرم الشيخ بعدما تعرضت الفنانة ميرنا وليد لحادث غرق إقرأ المزيد

شهدت كواليس تصوير مسلسل "روح أوف" موقفًا طارئًا في مدينة شرم الشيخ، بعدما تعرّضت الفنانة ميرنا وليد لحادث غرق أثناء تنفيذ أحد المشاهد، وتم التعامل مع الواقعة بسرعة، دون تسجيل أي إصابات، وسط حالة من القلق المؤقت داخل موقع العمل.

وأكد فريق إنتاج المسلسل أن التدخل كان فوريًا، حيث جرى التأكد من سلامة ميرنا وليد، إضافة إلى جميع المشاركين في المشهد. وأوضح القائمون على العمل أن الحادث لم يؤثر على خطة التصوير أو سير الإنتاج، ليعود التصوير بعد ذلك بشكل طبيعي.

يقدم مسلسل "روح أوف" معالجة كوميدية مختلفة، تتناول صراع الأجيال داخل عالم الموسيقى، من خلال قصة مطرب شهير لمع نجمه في التسعينيات، قبل أن تتراجع شهرته، فيقرر العودة إلى الساحة الفنية عبر التعاون مع نجوم الراب الصاعدين، لتبدأ سلسلة من المفارقات والمواجهات الساخرة.