انهيار فردي في ربع النهائي.. أسوأ 3 لاعبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:15 مساءً - أسدل الستار على مشوار منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2026 عند محطة الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0، في مباراة كشفت عن تراجع فني واضح لبعض العناصر الأساسية داخل صفوف “محاربي الصحراء”.

ورغم محاولات المنتخب الجزائري للعودة في أجواء اللقاء، فإن المنتخب النيجيري عرف كيف يستغل الهفوات الفردية وضعف التركيز، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي عن جدارة.

تقييم لاعبي الجزائر ضد نيجيريا

محمد أمين عمورة – تقييم 5.6

ظهر محمد أمين عمورة بأداء باهت في الخط الأمامي، حيث افتقد للحسم أمام المرمى، ولم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له، كما غابت خطورته المعتادة في المواجهات الفردية، ليخرج من اللقاء دون بصمة مؤثرة قبل استبداله.

إبراهيم مازا – تقييم 6.0

لم ينجح إبراهيم مازا في فرض نفسه خلال المباراة، إذ عانى من بطء في التحركات وصعوبة في الربط بين الوسط والهجوم، كما فقد الكرة في أكثر من مناسبة، مما أثر على نسق اللعب الهجومي للمنتخب الجزائري وأفقده الزخم المطلوب.

رامي بن سبعيني – تقييم 6.1

على المستوى الدفاعي، واجه رامي بن سبعيني اختبارًا صعبًا أمام السرعات النيجيرية، حيث عانى في التغطية الدفاعية والتعامل مع العرضيات، وبعض أخطائه كادت تكلف المنتخب أهدافًا إضافية، ليكون من بين أقل اللاعبين تقييمًا في اللقاء.

وجاء هذا الأداء الفردي المتراجع ليُسهم في وداع المنتخب الجزائري للبطولة، في انتظار مراجعة شاملة للأخطاء قبل الاستحقاقات المقبلة لكأس العالم.