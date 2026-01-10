نجم محاربو الصحراء يفتح النار على حكم المباراة:...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:15 مساءً - شن رفيق حليش، نجم منتخب الجزائر السابق، هجومًا عنيفًا على الحكم السنغالي عيسى سي، عقب خسارة الجزائر أمام نيجيريا بنتيجة 0-2، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وودع منتخب الجزائر البطولة رسميًا بعد الهزيمة أمام نيجيريا، التي حسمت اللقاء بثنائية حملت توقيع فيكتور أوسيمين وأكور أدامز، لتتأهل إلى نصف النهائي وتضرب موعدًا مع منتخب المغرب.

حليش يهاجم حكم مباراة الجزائر ضد نيجيريا

وقال حليش في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»:

"الحكم تجاهل ضربة جزاء واضحة للجزائر بعد لمسة يد لا تحتاج لأي اجتهاد"

وأضاف:

"الغريب أن الحكم لم يذهب لمراجعة تقنية الفيديو في لقطة واضحة جدًا، رغم أن اللعبة تستحق العودة للفار دون نقاش".

وتابع نجم الجزائر السابق:

"الحكم انتظر أكثر من دقيقتين لمراجعة لقطة شك في تجاوز الكرة لخط المرمى، كما انتظر قرابة خمس دقائق في لقطة جزاء محتملة لنيجيريا، لكن عندما تعلق الأمر بالجزائر لم يحدث أي شيء".

واختتم حليش تصريحاته بغضب واضح قائلاً: