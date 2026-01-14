الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد الفنانة يسرا اللوزي لإطلالة جديدة في مسلسلها المنتظر «كان ياما كان» والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2026، حيث تشارك في البطولة أمام الفنان ماجد الكدواني. وقد تحدثت يسرا عن تفاصيل العمل وكواليسه، مشيرة إلى أهمية الرسائل التي يسعى المسلسل لتوصيلها للجمهور. وفي الوقت نفسه، روجت قناة on للعمل عبر حساباتها الرسمية، مؤكدة على مشاعر الحب والاحترام المتبادل بين أبطال العمل.

يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس دورها في المسلسل الرمضاني الجديد «كان ياما كان» لعام 2026

القصة والأفكار الرئيسية

يتمحور مسلسل «كان ياما كان» حول العلاقات الإنسانية والتحديات التي تواجه الأزواج بعد سنوات من الزواج، ويلقي الضوء على الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في القرارات المتعلقة بالعاطفة، مما يتيح للمشاهدين رؤية جوانب جديدة للحياة الزوجية. تتطور الأحداث عندما يصبح الزوجان في حالة من الملل والروتين، مما يؤدي إلى حدوث صراعات.

أهم أبطال العمل

يجمع العمل بين مجموعة من الفنانين المتميزين، حيث يشارك في البطولة يسرا اللوزي وماجد الكدواني، إلى جانب عارفة عبد الرسول ونهى عابدين وحازم راغب ويوسف عمر. يتولى كريم العدل إخراج المسلسل، بينما تتولى شيرين دياب كتابة السيناريو.

أحدث أعمال يسرا اللوزي

آخر ظهور للفنانة يسرا اللوزي كان في مسلسل «لام شمسية» الذي جمعها مع عدد من النجوم منهم أمينة خليل وأحمد السعدني. يسرا تحرص دائمًا على تقديم أعمال تتناول قضايا اجتماعية وثقافية تهم المجتمع، مما يعكس بحثها الدائم عن التميز في عالم الدراما.

تعاون يسرا مع ماجد الكدواني

يعتبر التعاون بين يسرا وماجد فرصة طالما انتظرتها الفنانة، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة للعمل معه، موضحة أنه كان دائمًا خيارها الأول عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع زملائها. يشير هذا التعاون إلى تلاقي رؤى إبداعية مميزة تهدف لتقديم محتوى يلامس قلوب الجمهور.