حقيقة وفاة كابتن حسن شحاتة.. مصدر مقرب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:30 مساءً - انتشرت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن حقيقة خبر وفاة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وكان الكابتن حسن شحاتة قد تعرض لوعكة صحية، على إثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وخرج مصدر مقرب من الكابتن حسن شحاتة ليرد على شائعة وفاة حسن شحاتة، نافيًا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يقطن وسط أسرته وعائلته بخير.

وفي وقت سابق، كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، موضحًا: