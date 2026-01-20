بعد ظهورهما سويًا.. ما حقيقة عودة الفنان أحمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة على نطاق واسع، جمعت الفنان أحمد فهمي برفقة طليقته الفنانة هنا الزاهد لأول مرة، مما جعل جمهورهما يتساءلون عن حقيقة عودتهما لبعض.

لكن حقيقة الأمر تكمن في عودة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد من حفل Joy Awards على طيارة خاصة، والتقطا الصورة برفقة مجموعة من الأشخاص، لكنهما لم يعودا لبعض مجددًا.

وفي هذا الصدد، انتشر مقطع فيديو للفنان أحمد فهمي، مع طليقته الفنانة هنا الزاهد، واعتقد الجمهور بعودتهما لبعض.

وعلق أحمد فهمي: