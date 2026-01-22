ليفاندوفسكي يهدد عرش ليونيل ميسي في دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:29 صباحاً - واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، كتابة فصول جديدة في سجله التهديفي بدوري أبطال أوروبا، بعدما عزز رصيده من الأهداف خلال مواجهة فريقه أمام سلافيا براغ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري المجمع لنسخة 2025-2026.

سجل ليفاندوفسكي هدفًا جديدًا بقميص الفريق الكتالوني، ليؤكد حضوره الدائم في المواعيد الكبرى، ويواصل تقدمه في قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعدما سبق له التألق مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ قبل انتقاله إلى برشلونة.

ترتيب هدافين دوري أبطال أوروبا

وبهذا الهدف، رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 114 هدفًا في البطولة القارية، ليحكم قبضته على المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ145 هدفًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني بـ132 هدفًا، ليصبح البولندي أقرب من أي وقت مضى لملاحقة رقم ميسي.

ويأتي الفرنسي كريم بنزيما في المركز الرابع برصيد 92 هدفًا، يليه راؤول جونزاليس بـ76 هدفًا، ثم هاري كين بـ71 هدفًا، بينما يحتل فيليبو إنزاغي مركزًا متقدمًا في القائمة برصيد 70 هدفًا.

ولم تتوقف إنجازات ليفاندوفسكي عند الأرقام التهديفية فقط، إذ دخل قائمة أكبر اللاعبين سنًا الذين نجحوا في التسجيل بدوري أبطال أوروبا، بعدما هز الشباك وهو في عمر 37 عامًا و153 يومًا، ليحتل المركز السادس في هذا التصنيف.

ويتربع البرتغالي بيبي على صدارة هذه القائمة بعدما سجل هدفًا في البطولة بعمر 40 عامًا و290 يومًا، فيما يأتي ديفيد لويز في المركز الثاني، عقب تسجيله هدفًا بقميص بافوس في شباك موناكو وهو في عمر 38 عامًا و218 يومًا، ليواصل ليفاندوفسكي تأكيد قدرته على المنافسة في أعلى المستويات رغم تقدمه في العمر.