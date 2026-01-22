تطورات| برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري ومدة غيابة.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:29 صباحاً - تلقى نادي برشلونة وجماهيره صدمة قوية عقب الإعلان عن التشخيص الأولي لإصابة نجم خط الوسط بيدري جونزاليس، التي تعرض لها خلال مواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا مثيرًا على سلافيا براغ بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء 21 يناير، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

مدة غياب بيدري مع برشلونة

وكشفت إذاعة “RAC1” الكتالونية أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت إصابة بيدري في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن، وهي إصابة أعادت القلق داخل أروقة النادي، في ظل المعاناة المتكررة للاعب مع هذا النوع من الإصابات خلال المواسم الماضية.

وسادت حالة من القلق فور اضطرار بيدري لمغادرة الملعب مصابًا في الدقيقة 60، خاصة مع تأثر اللاعب نفسيًا وظهور علامات الحزن عليه، حيث تُعد إصابات العضلات الخلفية من أكثر الإصابات تعقيدًا بالنسبة له، ما يضع الجهازين الطبي والفني أمام تحدٍ جديد للحفاظ على جاهزيته البدنية.

وتُمثل هذه الإصابة ضربة قوية للمدرب هانزي فليك، الذي يعتمد على بيدري كعنصر أساسي في ضبط إيقاع وسط الملعب، خاصة في توقيت حاسم من الموسم يشهد منافسة شرسة على أكثر من جبهة محلية وقارية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الدقيقة خلال الساعات المقبلة، لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب، وسط ترقب كبير داخل النادي.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن فترة غياب بيدري قد تمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع في حال تأكد التشخيص، وهو ما يعني غيابه عن عدد من المواجهات المهمة خلال الشهر المقبل، في اختبار صعب لبرشلونة لتعويض أحد أبرز نجومه.