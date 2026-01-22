المصائب تتوالي بعد إصابة بيدري.. غياب نجم جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:29 صباحاً - يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة حقيقية قبل إسدال الستار على مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد غياب ثنائي مؤثر في خط الوسط عن المواجهة الختامية والحاسمة.

غياب دي يونج عن مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن

وتلقى الجهاز الفني للبارسا ضربة مزدوجة عقب مباراة سلافيا براغ، حيث تأكد غياب الهولندي فرينكي دي يونج والموهبة الإسبانية بيدري عن اللقاء المقبل، ما يزيد من حجم التحديات أمام المدرب قبل مباراة مصيرية يسعى خلالها الفريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتأتي هذه الغيابات في توقيت بالغ الحساسية، إذ يطمح برشلونة لإنهاء مرحلة الدوري بأفضل شكل ممكن، إلا أن الإيقاف والإصابات فرضا واقعًا صعبًا على الفريق، خاصة بعد ما أسفرت عنه أحداث المباراة الأخيرة أمام الفريق التشيكي.

وسيغيب فرينكي دي يونج عن مواجهة كوبنهاجن المقبلة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال لقاء سلافيا براغ، ليصل إلى الإنذار الثالث له في المسابقة هذا الموسم، ما يستوجب الإيقاف التلقائي وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، حيث تأكد أيضًا غياب بيدري بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال نفس المباراة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن اللاعب قد يغيب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يعني خروجه من حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن

ومن المقرر أن يختتم برشلونة مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة كوبنهاجن، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء سيحسم بشكل كبير موقع الفريق الكتالوني في الترتيب وفرصه في التأهل المباشر.