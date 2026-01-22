إنجاز غائب منذ 2018.. سوبوسلاي يكتب اسمه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:29 صباحاً - بعد غياب دام ثماني سنوات، أعاد المجري دومينيك سوبوسلاي إلى جماهير ليفربول ذكرى إنجاز تاريخي غاب عن أسوار أنفيلد منذ عهد البرازيلي فيليبي كوتينيو، بعدما واصل تألقه بقميص الريدز ودوّن اسمه في سجلات النادي من جديد.

سوبوسلاي يدخل تاريخ ليفربول

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، نجح سوبوسلاي في ترسيخ مكانته كأحد العناصر الأساسية في الفريق، بفضل حضوره المؤثر في وسط الملعب، وقدرته على الربط بين الخطوط، إلى جانب تميزه في الكرات الثابتة التي باتت تشكل إضافة واضحة لمنظومة الفريق الهجومية.

وخلال المواجهة التي جمعت ليفربول بمارسيليا في دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن فوز الريدز بثلاثية نظيفة، سجل سوبوسلاي هدفًا حمل أكثر من دلالة، إذ لم يقتصر على تعزيز النتيجة، بل أنهى صيامًا طويلًا للاعبين الأجانب في ليفربول عن تسجيل أكثر من ركلة حرة مباشرة في موسم واحد.

وبهذا الهدف، أصبح النجم المجري أول لاعب أجنبي يحقق هذا الرقم مع ليفربول منذ موسم 2017-2018، حين كان فيليبي كوتينيو آخر من نجح في تسجيل ركلتين حرتين مباشرتين خلال موسم واحد قبل رحيله عن النادي.

كما واصل سوبوسلاي حضوره اللافت في قائمة مسجلي الأهداف من الركلات الحرة المباشرة، بعدما سجل هدفين من آخر عشرة أهداف أحرزها ليفربول بهذه الطريقة في مختلف المسابقات، ليؤكد امتلاكه سلاحًا مؤثرًا يمنح الفريق حلولًا إضافية في المباريات الكبرى.