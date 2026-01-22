ينفجر من الغضب.. اطّلع على رد فعل هانز فليك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:29 صباحاً - لم يتمالك الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أعصابه عقب إصابة نجم خط الوسط بيدري جونزاليس خلال مواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، في مشهد عكس حجم الغضب والقلق داخل الجهاز الفني الكتالوني.

وشهدت الدقيقة 60 من اللقاء لحظة صادمة، بعدما سقط بيدري أرضًا متأثرًا بإصابة عضلية واضحة، ليطلب التبديل فورًا وسط علامات ألم شديدة. وعلى الفور، ظهر فليك غاضبًا على الخط الجانبي، حيث اندفع نحو المنطقة الفنية معترضًا بشدة على ما وصفه بالإجهاد المتكرر الذي يتعرض له اللاعب.

إصابة بيدري مع برشلونة

التقطت كاميرات البث التليفزيوني رد فعل المدرب الألماني، وهو يلوّح بيديه بعصبية، حيث أبدى غضبه ليس فقط بسبب فقدان لاعب مؤثر، بل أيضًا بسبب التخوف من غياب طويل قد يربك حساباته الفنية قبل ختام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في ظل اعتماد الفريق بشكل كبير على بيدري لضبط إيقاع اللعب وصناعة الحلول في وسط الملعب.

وتأتي إصابة بيدري لتضاعف معاناة برشلونة، خاصة بعد تأكد غياب فرينكي دي يونج أيضًا عن المباراة المقبلة، ما يضع فليك أمام اختبار صعب لإعادة ترتيب أوراقه قبل المواجهة الحاسمة أمام كوبنهاجن.