رصاص الأمن الفيدرالي يتسبب في وفاة ممرض ويثير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 02:19 مساءً - أعلنت السلطات والأجهات الامنية في مينيابوليس، في شمال الولايات المتحدة الامريكية، مقتل أمريكي يبلغ من العمر 37 عام، أمس السبت 24 يناير 2026، وذلك برصاص الأمن الفيدرالي، حيث تعتبر تلك الحادثة هي الثانية في المدينة خاصةً مع الاحتجاجات التي حدثت منذ أسابيع ضد شرطة الهجرة.

رصاص الأمن الفيدرالي يتسبب في وفاة ممرض

حيث تسبب رصاص الأمن الفيدرالي في مقتل الممرض، جاء ذلك بعد مرور حوالي 3 أسابيع من سيدة أمريكية تدعى رينيه غود وتبلغ من العمر 37 عام، وتسبب عناصر من إدارة العجرة والجمارك بولاية مينيوتا في وفاتها.

في نفس السياق، فقد دعا تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي، لتولي السلطات المحلية وليس الفيدرالية التحقيق، وجاء ذلك من خلال تصريحات مؤخرًا، قائلًا: "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية"، فيما وجه انتقادات حادة لإدارة الهجرة والجمارك واعتبرها إنها تبث الفوضى والعنف والرعب.