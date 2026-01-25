ظلام دامس في نوك.. انقطاع الكهرباء يضرب عاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 02:19 مساءً - انقطع التيار الكهربائي فجأة في جميع أنحاء مدينة نوك عاصمة غرينلاند مساء السبت 24 يناير 2026، حيث أرجعت شركة "نوكيسيورفيت" المزود الرئيسي للكهرباء السبب إلى حادث غير محدد، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتشغيل الطاقة الاحتياطية فوراً.

أكد شهود عيان أن الانقطاع شمل المدينة بأكملها في لحظة واحدة، مما أثار حالة من القلق بين السكان، ونشرت الشركة وشرطة غرينلاند بيانات مختصرة عبر فيسبوك، لكنها لم تكشف عن طبيعة الحادث أو موعد عودة التيار بشكل كامل.

ويذكر أن هذا الانقطاع يأتي بعد أيام قليلة من إصدار سلطات غرينلاند تحديثاً لإرشادات التأهب للطوارئ، وذلك في سياق التصريحات الأمريكية السابقة بشأن الجزيرة.