محمد إمام يفجر إعلان رسمي عن ”الكينج” وحقيقة لقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 02:19 مساءً - كشف الفنان محمد إمام عن تفاصيل مسلسله الجديد "الكينج" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أنه يحمل مفاجآت فنية كبيرة، في حين أوضح أنه انجذب للعمل منذ معرفته باسمه وقصته، واعدًا بتقديم عمل ضخم يليق بجمهوره في مصر والوطن العربي.

أكد أن "الكينج" يختلف تمامًا عن أعماله السابقة، مشيرًا إلى بذل مجهود مضاعف مع فريق العمل لإخراج عمل متكامل يرضي المشاهدين ويترك أثرًا إيجابيًا.

وفي السياق ذاته، أبرز دور شبكات التواصل الاجتماعي في تسويق الأعمال الفنية ودعم نجاحها، لافتًا إلى نشاطه المستمر على هذه المنصات للترويج للمسلسل، كذلك شدد على أن نجاح أي عمل درامي نتيجة جهد جماعي، وليس فرديًا، معتبرًا العمل منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع.

بينما تحدث عن المنافسة في موسم رمضان، مؤكدًا أنها تخدم الجمهور في النهاية وتحفز الجميع على تقديم الأفضل، وأشار إلى أن علاقته بأبناء جيله من الفنانين قوية، والمنافسة تبقى صحية وتدفع للإبداع.

كما أنه أكد أن لقب "الأفضل" أو "رقم واحد" يظل مرتبطًا بوالده الفنان عادل إمام وحده، ولا ينازعه أحد في ذلك، مضيفاً أن رؤية بعض الفنانين لأنفسهم في القمة أمر إيجابي يحفزهم على بذل أقصى جهد.

ومن جهة أخرى، أعلن الفنان محمد إمام عن انتهاء تصوير فيلمه السينمائي "صقر وكناريا"، واستعداده لبدء تصوير "شمس الزناتي 2".