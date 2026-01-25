مجانًا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 02:19 مساءً - يستضيف نادي جنوى نظيره نادي بولونيا مساء اليوم الأحد، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي سيري آ لموسم 2025-2026.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، حيث يسعى الفريق تحت قيادة مدربه الجديد دانييلي دي روسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الابتعاد عن صراع الهبوط، خاصة بعد تحسن أداء الفريق نسبياً في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يحل نادي بولونيا ضيفاً ثقيلاً وهو يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويطمح الفريق لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، معتمداً على هدافه ريكاردو أورسوليني لكرار تفوقه على جنوى كما حدث في لقاء الذهاب.

موعد مباراة جنوى ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 25 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 04:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة بولونيا ضد جنوي

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تطبيق stc tv ومنصة STARZPLAY، وسيتولى المعلق فيصل الهندي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.