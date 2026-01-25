قائمة مجانية..القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد النجمة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي القادسية ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي النجمة مساء اليوم الأحد، في مواجهة هامة يحتضنها "استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل القادسية اللقاء بذكريات مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بنتيجة (3 - 0)، حيث يسعى الفريق لتكرار فوزه وحصد النقاط الثلاث لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي، بينما يطمح نادي النجمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من خسارة الدور الأول وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة النجمة والقادسية

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 25 يناير 2026، في تمام الساعة 04:20 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 05:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة النجمة ضد القادسية

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات Thmanyah، وتحديداً قناة "ثمانية 2".

وسيتولى المعلق خالد المديفر مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.