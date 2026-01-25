رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - يستعد ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لاحتضان واحدة من أكثر مواجهات الكالتشيو إثارة وندية مساء اليوم الأحد، حيث يستقبل يوفنتوس نظيره نابولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، وتأتي هذه المباراة في ظل طموح يوفنتوس لمداواة جراحه المحلية بعد التعثر الأخير، بينما يقاتل نابولي حامل اللقب للبقاء في دائرة المنافسة الشرسة على الصدارة مع قطبي ميلانو.

يدخل "السيدة العجوز" اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 39 نقطة ساعيًا لاستعادة توازنه في الدوري الإيطالي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي ورغم أن الفريق ضمن تأهله القاري بفوز ثمين على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماض.

إلا أن الهزيمة المفاجئة أمام كالياري في الجولة الماضية جعلت طموحات الفريق تنحصر في المربع الذهبي لضمان مقعد أوروبي الموسم المقبل، ويأمل سباليتي أن تكون مباراة الليلة نقطة انطلاق جديدة لتعطيل البارتينوبي والتقدم نحو مراكز الصفوة مجددًا.

في المقابل يحل نابولي ضيفًا وهو يحتل المركز الثالث بـ 43 نقطة منتشيًا بتتويجه بكأس السوبر الإيطالي مؤخرًا وفوزه الأخير على ساسولو الذي أنهى سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية.

ويسعى المدرب أنطونيو كونتي لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لتقليص الفارق مع إنتر المتصدر (52 نقطة) وميلان الوصيف (46 نقطة)، ويدرك رفاق "خفيتشا كفاراتسخيليا" أن العودة من تورينو بالنقاط الثلاث هي الخيار الوحيد للبقاء ضمن سباق الحفاظ على اللقب وتوجيه إنذار شديد اللهجة للمنافسين.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

تتجه الأنظار إلى المستطيل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي

يتم نقل مباراة يوفنتوس ونابولي منصة "stc tv" بتغطية خاصة وحصرية بجودة عالية مع تعليق عربي كما تتاح المباراة عبر تطبيقات "ستارز بلاي" و"شاشا" لضمان وصول البث لكافة عشاق الدوري الإيطالي في المنطقة العربية.