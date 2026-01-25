تشديدات أمنية قبل مباراة الزمالك والمصري في بطولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - يشهد استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية حاليًا، تشديدات أمنية وتواجد رجال الأمن من أجل تأمين مباراة الزمالك والمصري، التي من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك والمصري

حيث ظهرت الأطقم الأمنية في استاد برج العرب، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء طارق حسين، ويكون ذلك من أجل تأمين الأبواب الرئيسية للاستاد، وكذلك العمل على تنظيم دخول الجماهير للمباراة، مع التشديد بأن يتم منع اصطحاب الشماريخ ودخولها إلى المدرجات.

فيما تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، مساء اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، كما يتواجد الزمالك والمصري بجانب كل من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي بالمجموعة الرابعة من البطولة، ويتصدر المصري الترتيب برصيد 6 نقاط أما الزمالك يتواجد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل نادي الزمالك والمصري البورسعيدي

من المتوقع بأن يكون تشكيل نادي الزمالك والمصري البورسعيدي يتمثل كما يلي: