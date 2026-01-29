حبيب الجماهير.. معلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:26 مساءً - يستضيف فريق الفتح نظيره الاتحاد، في مواجهة مرتقبة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب ميدان تمويل الأولى، حيث يدخلها فريق الاتحاد بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 30 نقطة، سعيًا لمزاحمة فرق المقدمة في الدوري الذي يحمل لقبه.

في المقابل، يسعى الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقعه في جدول المسابقة، حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد الاتحاد

تنقل مباراة الفتح والاتحاد عبر شبكة قنوات ثمانية، المالكة لحقوق بث منافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري.

معلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

أعلنت شبكة القنوات الناقلة عن تكليف المعلق جعفر الصليح للوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية، ليضفي حماسه المعتاد على مجريات اللقاء.

حكم مباراة ضد الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

المقرر أن يدير المواجهة تحكيميًا الحكم أحمد الرميخاني، الذي سيقود طاقم التحكيم لضمان سير المباراة وفق القواعد المتبعة.