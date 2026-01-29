بعد خسارته أمام بنفيكا.. موعد مباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:23 مساءً - خاض فريق ريال مدريد مباراة ضد بنفيكا ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز بنفيكا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبنفيكا

احتضن ملعب دا لوز مباراة ريال مدريد وبنفيكا، أمس الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، وانتهت المباراة بخسار ريال مدريد بـ 4 أهداف مقابل هدفين.

منافس ريال مدريد في المباراة المقبلة

يخوض ريال مدريد مباراة ضد رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل المقبل الموافق 1 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.