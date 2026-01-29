تطورات وحصري | ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:23 مساءً - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من أجل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس بعد قيل من خلال الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظ القاهرة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

يمكن الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة من خلال تطبيق تلك الخطوات:

الحصول على نتيجة الإعدادية عبر التليفون

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس عن طريق الاتصال على رقم 09000111 أو 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.