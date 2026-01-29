قائمة غيابات الاتحاد ضد الفتح في الجولة 19...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:23 مساءً - يشد نادي الاتحاد الرحال لمواجهة الفتح في لقاء مرتقب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة يرفع خلالها “العميد” شعار العودة للانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب وتجاوز تذبذب النتائج الأخيرة.

ويأمل العميد في تجاوز هذه الظروف الصعبة والخروج بنتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى مساره الصحيح، وتُبقيه قريبًا من مراكز المقدمة في سباق دوري روشن.

ملعب مباراة الاتحاد ضد الفتح

وتقام المباراة مساء الخميس 29 يناير 2026 على ملعب ميدان تمويل الأولى، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاتحاد قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الدور الثاني للمسابقة، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا من حيث الأهمية والضغط الفني.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتجه الأنظار إلى الجهاز الفني للاتحاد، الذي سيكون تحت المجهر في ظل محدودية الخيارات المتاحة، وطريقة تعامله مع الغيابات المؤثرة خارج ملعب الفريق في جدة.

غيابات الاتحاد ضد الفتح

يدخل الاتحاد المباراة وسط جدل واسع بعد قرارات فنية مفاجئة من الجهاز الفني، تمثلت في استبعاد عدد من العناصر الأساسية، يأتي على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهذا إلى جانب الجزائري حسام عوار، وهو ما يثير علامات استفهام حول الحلول الهجومية التي سيعتمد عليها الفريق أمام الفتح.

ولا تقتصر الغيابات على القرارات الفنية فقط، إذ تلقى الاتحاد ضربة موجعة بإصابة الجناح الهولندي ستيفين بيرجوين، ما يقلص من الخيارات الهجومية ويجبر المدرب على إعادة توظيف بعض اللاعبين في مراكز غير معتادة للحفاظ على الفاعلية الهجومية.

كما شهدت القائمة استبعاد كل من معاذ فقيهي وفيصل الغامدي وكارلو سيميتش لأسباب فنية، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة، ويجعل مواجهة الفتح اختبارًا حقيقيًا لعمق قائمة الاتحاد وقدرته على التعامل مع الغيابات تحت الضغط.