موعد مباراة الشباب ضد الحزم بالدوري السعودي والقنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:23 مساءً - يستعد نادي الحزم لاستضافة نظيره نادي الشباب الليوث مساء اليوم الخميس، في مواجهة هامة يحتضنها "ملعب نادي الحزم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة، حيث يسعى الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين مركزه، بينما يطمح الشباب لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (1 - 0).

موعد مباراة الشباب ضد الحزم

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 29 يناير 2026، في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و في مكة المكرمة والدوحة وبغداد، فستبدأ المباراة في تمام الساعة 07:30 مساءً، وتكون في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب ضد الحزم

يمكن للمشجعين متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية لضمان تغطية رقمية شاملة للمواجهة.

معلق مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

كلف القائمون على شبكة قنوات ثمانية مهمة التعليق لسليمان الشريف للوصف والتعليق على أحداث المباراة.