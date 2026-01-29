نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوك أويل الروسية توافق على بيع أصولها الدولية إلى كارلايل الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 03:00 مساءً - – أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الخميس أنها وافقت على بيع وحدتها (لوك أويل إنترناشونال) التي تشرف على أصول الشركة في الخارج، إلى شركة (كارلايل جروب) الأمريكية للاستثمار.

الشركة الروسية ستحتفظ بملكية أصولها في قازاخستان

وقالت الشركة إنها ستحتفظ بملكية أصولها في قازاخستان.

وتخضع لوك أويل وروسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر فيما وصفته واشنطن بأنه رد فعل على بطء التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأجبرت هذه الخطوة شركة لوك أويل على التخارج من عملياتها خارج روسيا.

