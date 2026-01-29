نعرض لكم الان تفاصيل خبر العواصف تعطل شحن الحاويات في أوروبا وتؤثر على الموانئ الرئيسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 03:00 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت شركتا “ميرسك وهاباج لويد” لشحن الحاويات يوم الأربعاء، أن العواصف العاتية وتساقط الثلوج يعطلان تدفق البضائع في أنحاء أوروبا، وأن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إغلاق بعض المحطات اللوجستية.

اضطرابات في جنوب وغرب أوروبا

وأشارت ميرسك إلى أنها شهدت اضطرابات في جنوب غرب أوروبا وغربها، مما أثر بدوره على عمليات الشحن من المناطق الشمالية من القارة وإليها.

وأوضحت أن البرتغال وإسبانيا تلقتا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، فيما أعلنت إيطاليا الاثنين حالة الطوارئ في مناطقها الجنوبية التي اجتاحتها عاصفة قوية الأسبوع الماضي.

تأثيرات على الموانئ والخدمات

وأضافت ميرسك أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الخدمات المتضررة.

وحذرت العملاء أن الأحوال الجوية القاسية تتسبب في اضطرابات كبيرة على مستوى القطاع، مما يجبر السفن على التوقف عن العمل أو تقليل الإنتاجية، وأن إغلاق المحطات أثر على الموانئ على السواحل الغربية لإسبانيا والمغرب، وامتد عبر خليج بسكاي وصولًا إلى بريطانيا.

وتشير الشركة في مذكرة إلى أن الوضع يؤثر على القطاع بالكامل، وبسبب شدة الأحوال الجوية وما يكتنفها من عدم يقين، تتوقع استمرار تأثر السفن والمحطات بالتأخير والإغلاق.

كما ذكرت شركة هاباج لويد الألمانية في تعليق أنها تعاني من تقليص كبير في عملياتها بسبب الأحوال الجوية. وأوضحت مجموعة سي.إم.إيه-سي.جي.إم المنافسة في قطاع الشحن الأسبوع الماضي أن إحدى سفنها فقدت 58 حاوية في البحر بعد تعرضها لأحوال جوية قاسية بشكل غير متوقع قبالة مالطا، وأن أضرارًا لحقت بحاويات أخرى على ظهر السفينة”.

