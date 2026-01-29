الرياض - كتبت رنا صلاح - توصل فريق بحثي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى السبب الفسيولوجي وراء تشتت الذهن وفقدان التركيز خلال النهار عند الإصابة بالأرق أو قلة النوم، حيث أظهرت الدراسة المنشورة في دورية Nature Neuroscience أن الأمر يرتبط بـ"حركة مفاجئة في سوائل المخ".

غسيل الدماغ في غير أوانه .. كيف يسرق الأرق انتباهك

آلية "التنظيف" المعكوسة

الوضع الطبيعي: أثناء النوم العميق ليلاً، يقوم السائل النخاعي بعملية تنظيف المخلفات الناتجة عن الأنشطة العقلية، دون أن يؤثر على التفكير.



في حالة الأرق: عند عدم النوم الكافي، يضطر الدماغ لتفعيل هذه الآلية نهاراً، مما يتعارض مع أنشطة التفكير ويؤدي إلى ضعف الانتباه.



تجربة الرنين المغناطيسي

أجرى الباحثون تجربة على 26 متطوعاً خضعوا لاختبارات التركيز والتصوير بالرنين المغناطيسي في حالتين:



بعد الحصول على نوم كافٍ.



بعد الحرمان من النوم.



وأظهرت النتائج أن الاستجابة للمؤشرات البصرية والسمعية كانت أبطأ بكثير في حالة قلة النوم، بل إن بعض المتطوعين أغفلوا المؤشرات تماماً.



تأثير مباشر على اليقظة

وقالت لورا لويس، الأستاذ المساعد في MIT: "في حالة عدم النوم، تبدأ موجات السائل النخاعي في التعارض مع الشعور بالتيقظ، حيث يضعف الانتباه تحديداً خلال اللحظات التي تتدفق فيها هذه الموجات".