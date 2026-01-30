نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع 2% بعد صعود تاريخي وتراجع ثقة المستثمرين في الدولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يناير 2026 05:56 مساءً - سي إن بي سي_ هبطت أسعار الذهب بعد المكاسب القياسية التي جنتها خلال تعاملات الخميس.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% إلى 5280.99 دولار للأونصة.

وقفزت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب ​تسليم فبراير 3.8 % إلى 5508.40 دولار بعدما سجلت ‌أعلى مستوى على الإطلاق عند 5626.80 دولار في وقت سابق.

كما تواصل الفضة التراجع في المعاملات الفورية وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 للأونصة.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 5% إلى 1969.25 دولار للأونصة.

وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة نقلتها : “أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية”.

وأضافوا “لم يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه ‌أصل محايد ​وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي”.

وكسر ‌الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الإثنين، وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعاً بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إن صعود الذهب «يعكس الارتباط القوي جداً وغير المباشر بالدولار»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال التعاملات الأمريكية أمس جاء عقب تصريح للرئيس دونالد ترامب، رداً على سؤال عابر بشأن الدولار، ألمح فيه إلى وجود توافق واسع داخل البيت الأبيض على تبني سياسة تؤدي إلى إضعاف الدولار مستقبلاً، بحسب .

ويواجه الدولار ما وصفه محللون بـ«أزمة ثقة»، إذ تحرك قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات، ما أدى إلى زيادة عمليات بيع العملة الأمريكية، بعدما قال ترامب إن قيمة الدولار «رائعة»، عندما سُئل عمّا إذا كان قد تراجع أكثر من اللازم.

في المقابل، تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاماً ونصف العام خلال يناير، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.

رئيس الفيدرالي الأمريكي

وذكر ترامب أنه سيعلن قريباً عن اختياره لمنصب رئيس البنك المركزي المصري الأمريكي، متوقعاً أن تنخفض معدلات الفائدة فور تولي الرئيس الجديد مهامه. وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير.

من جهته، قال دويتشه بنك، أمس الثلاثاء، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 6000 دولارٍ للأونصة خلال عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري، مع قيام البنوك المركزية والمستثمرين بزيادة مخصصاتهم من الأصول الملموسة غير الدولارية.

في حين ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1961.68 دولاراً.

