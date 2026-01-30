الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار مطرب الراب ويجز تساؤلات كثيرة بعد انتشار شائعات تتعلق باعتزاله الغناء، حيث تفاعل جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي ليتوصل للحقيقة. وجاءت تلك الشائعات بعد أن حذف ويجز منشوراته من حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مما جعل المتابعين يتساءلون عن أسباب هذه الخطوة الغريبة.

ويجز يوضح الأسباب الحقيقية وراء اعتزاله الغناء ويرتبط حديثه بتجربة التوكتوك

ويجز ينفي الاعتزال

أكد ويجز عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي أن الأخبار المتداولة حول اعتزاله غير صحيحة، حيث قال: “مفيش الكلام ده.. أنا بس مركز في التوكتوك بتاعي الفترة دي”. هذه التصريحات تعكس حرصه على متابعة مشاريعه الحالية بالرغم من الجلبة الإعلامية حول حياته الفنية.

تصريح ويجز جاء ليحسم الجدل الدائر، بعد أن أثار اختفاؤه المفاجئ من منصات التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول مستقبله الفني، غير أن حضوره المستمر على الساحة الفنية قد يضع حداً لهذه المخاوف.

حياته الشخصية

في جانب آخر، أعلن ويجز منذ أسبوعين عن زواجه من مصممة الأزياء العراقية نور العزاوي، وهو خبر شكل مفاجأة لجمهوره. وقد نشر صورة لهما بالزي التقليدي عبر “إنستجرام”، مع تعليق يعبر عن حب حياته، مما أثار ردود فعل إيجابية بين معجبيه ونجوم الفن.

هذا الإعلان يعكس جانباً آخر من حياة ويجز، الذي يسعى للموازنة بين مشاريعه الفنية وحياته الخاصة، ويأتي بعد فترة من الانتظار والتكهنات حول علاقته.

أحدث أعماله الغنائية

يعتبر ألبوم “عقارب” من أبرز أعمال ويجز الأخيرة، حيث يحتوي على 12 أغنية متنوعة شهدت تميزاً في الكلمات والألحان مثل “خسرت الشعب” و”الأيام”. الألبوم نفّذ بتعاون مع فريق من المبدعين مما أضاف رؤية جديدة إلى فن الراب العربي.

كما تميزت أغاني الألبوم بتناول قضايا اجتماعية وثقافية تهم الجمهور، وتعكس تجارب شخصية وفنية ساهمت في نجاحه وذيوع صيته في العالم العربي.