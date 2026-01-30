الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت جامعة قنا مشاركتها في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لاتحاد الجامعات العربية، والذي أقيم بجامعة ليبيا المفتوحة في طرابلس، حيث استمر من 21 إلى 24 يناير 2026. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من رؤساء الجامعات العربية وممثلي مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى حضور قيادات اتحاد الجامعات العربية والمجالس والجمعيات التابعة له.

اختتام جامعة قنا لمشاركتها الفاعلة في الاجتماع السنوي لاتحاد الجامعات العربية في ليبيا

تضمن الاجتماع جلسة ختامية رسمية تم خلالها تبادل الدروع التذكارية والهدايا الرمزية بين المؤسسات الأعضاء، مما عكس روح التعاون والأخوة بين الجامعات، وقد أشاد المشاركون بحسن تنظيم واستضافة جامعة ليبيا المفتوحة على مدار أيام الاجتماع، ما ساهم في نجاح الفعالية.

في حديث خاص، أعرب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن سعادته بنجاح الاجتماع وأهدافه الاستراتيجية، مشيراً إلى المناقشات المثمرة التي أجريت، والتي تعزز تطوير منظومة العمل الطلابي العربي. وأكد عكاوي على دور جامعة قنا كمقر للمجلس العربي للأنشطة الطلابية ومدى تأثيرها في تعزيز التكامل بين الجامعات العربية، بما يساهم في بناء شخصية الطالب العربي.

من جهة أخرى، أثنى الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا، على التنظيم المتميز من قبل جامعة ليبيا المفتوحة، وأكد أن الأجواء الإيجابية أسفرت عن توصيات عملية تسهم في تطوير الأنشطة الطلابية. وأوضح موسى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل المبادرات التي تم الاتفاق عليها، بهدف تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي وتوسيع آفاق التبادل الثقافي بين الشباب العربي، مشدداً على أهمية استمرار جهود المجلس العربي في تعزيز التكامل العربي في المجال الطلابي.

تأكّد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات اتحاد الجامعات العربية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم العالي. وتسعى هذه الشراكات الأكاديمية والطلابية إلى إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.