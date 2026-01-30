نعرض لكم الان تفاصيل خبر جي بي مورجان: التحوط من تقلبات الأسهم قد يدفع الذهب إلى 8500 دولاراً للأونصة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يناير 2026 05:56 مساءً - سي إن بي سي_ يتواصل الطلب على الذهب مع تزايد إقبال المستثمرين الأفراد على المعدن النفيس كأداة للتحوط من تقلبات الأسهم، بحسب ما أوضح مدير تنفيذي في بنك جي بي مورجان، نيكولاوس بانيغيرتزوجلو، في تقرير صدر اليوم.

وأشار التقرير إلى أن رفع حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية من 3% إلى 4.6% قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 8000 و8500 دولار للأونصة.

وسجل الذهب مستوى قياسي جديد قرب 5600 دولار للأونصة قبل أن يتراجع الخميس، وذلك بعد أن حقق في عام 2025 أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979.

يأتي هذا الصعود مدفوعاً ببحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى قيام البنوك المركزية حول العالم بشراء كميات كبيرة من الذهب لتقليل اعتمادها على الاحتياطيات الدولارية.

اتجاهات المستثمرين

يؤكد بانيجيرتزوجلو أن مخصصات الذهب من جانب المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية تواصل الارتفاع تدريجياً، متوقعاً المزيد من المكاسب خلال الأعوام المقبلة.

ويشير إلى أن الأسر الأمريكية تستبدل السندات طويلة الأجل بالذهب، وهو اتجاه مرشح للاستمرار.

كما تكشف البيانات أن الذهب يحظى بتفضيل أكبر من جانب المتداولين الأفراد مقارنة بالبيتكوين.

مخاطر قصيرة الأجل

يحذر بانيغيرتزوجلو من أن المتداولين المعتمدين على الزخم دفعوا أسعار الذهب والفضة إلى مستويات مبالغ فيها، ما يرفع احتمالات جني الأرباح أو حدوث تصحيح سعري في المدى القريب. ويضيف أن الذهب أظهر سيولة أوسع وانتشاراً أكبر في السوق مقارنة بالفضة أو البيتكوين.

ويشير التقرير إلى أن نطاق 8000-8500 دولار يعني إمكانية ارتفاع الذهب بأكثر من 40% من مستوياته الحالية، وهو ما يعكس قوة الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كأداة للتحوط والاستثمار طويل الأجل”.

