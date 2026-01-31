حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي الشرطة لاستضافة نظيره نادي النجف مساء يوم السبت، في لقاء هام يحتضنه "استاد القفص"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026.

ويسعى الشرطة لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على مراكز الصدارة، مستفيداً من تاريخ مواجهاته المباشرة مع النجف، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما بآخر اللقاءات التي جمعت الفريقين.

في المقابل، يطمح النجف لتحقيق مفاجأة وتحسين نتائجه الأخيرة للخروج بنتيجة إيجابية من هذا الصدام.

موعد مباراة الشرطة ضد النجف في دوري نجوم العراق

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت 31 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد النجف في الدوري العراقي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر قناة العراقية السريانية، الناقلة لمسابقات دوري نجوم العراق.