الارشيف / فن ومشاهير

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد النجف في الدوري...

0 نشر
0 تبليغ

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد النجف في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي الشرطة لاستضافة نظيره نادي النجف مساء يوم السبت، في لقاء هام يحتضنه "استاد القفص"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026.

ويسعى الشرطة لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على مراكز الصدارة، مستفيداً من تاريخ مواجهاته المباشرة مع النجف، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما بآخر اللقاءات التي جمعت الفريقين.

في المقابل، يطمح النجف لتحقيق مفاجأة وتحسين نتائجه الأخيرة للخروج بنتيجة إيجابية من هذا الصدام.

موعد مباراة الشرطة ضد النجف في دوري نجوم العراق

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت 31 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

  • الساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الساعة 05:30 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد النجف في الدوري العراقي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر قناة العراقية السريانية، الناقلة لمسابقات دوري نجوم العراق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا