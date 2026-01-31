حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يتساءل الطلاب وأولياء الأمور مؤخرًا، عن رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، حيث إنه من المرتقب الانتهاء من اعتماد النتيجة قريبًا في إطار إعلانها بشكل رسمي على الموقع الرسمي وفي كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

أوضحت بعض من المصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الاقتراب من انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية داخل الكنترولات والمراكز الامتحانية.

وأشارت تلك المصادر بأن المراجعة تتم بكل دقة في إطار ضمان حصول الطالب على حقه بالكامل من الدرجات بدون أي أخطاء.

كما أنه من المقرر اعتماد النتيجة رسميًا خلال الساعات المقبلة من المحافظ، ومن ثم سيتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2026

يمكن للجميع الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه الترم الاول 2026 وذلك من خلال بعض من النقاط التي تتمثل كما يلي:

في البداية الدخول على رابط موقع النتيجة الرسمي.

من ثم يتم تحديد زر نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الأول، وتحديد العام الحالي.

ثم إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

بعد ذلك قم بالضغط علي زر خانة عرض النتيجة.

أخيرًا انتظر قليلًا لتظهر أمامك الدرجات والمجموع.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2026

جاء توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2026، وفقًا لما أعلنته الوزارة ليتمثل على النحو التالي: