بتهمة الاعتداء على سيدة.. القبض على الفنان محمود حجازي ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش والتعدي الجنسي على سيدة بأحد الفنادق با إقرأ المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش والتعدي الجنسي على سيدة بأحد الفنادق بالقاهرة.

وبدأت الأزمة عندما تقدمت سيدة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري ببلاغ للجهات الأمنية، اتهمت خلاله الفنان محمود حجازي بالتعدي عليها جنسياً داخل أحد الفنادق بوسط القاهرة.

وذكرت الفتاة بالبلاغ، أنها تعرفت على الفنان المذكور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحضر إلى غرفتها داخل الفندق الذي تقيم به، إلا أنه تحرش بها ثم تعدى عليها.

وتولت جهات التحقيق فحص الاتهامات والتحقق منها لمعرفة مدى صحتها، خاصة أن الفنان محمود حجازي نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً.