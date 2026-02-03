الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن ادعاءات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "أوريت ستروك" التي ادعت فيها أن "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة باطلة ولا أساس لها من الصحة.

الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات ستروك بشأن غزة باطلة

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي.

وأضافت أن قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.