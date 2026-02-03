تردد قناة سما الخليج same Alkhaleej على القمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:22 مساءً - قناة سما الخليج تعد واحدة من القنوات الفضائية التي تبث محتوى متنوع يشمل البرامج الاجتماعية والترفيهية والثقافية، وتستهدف جمهور المشاهدين في منطقة الخليج والعالم العربي، عبر تغطيات وتقديمات تتماشى مع اهتمامات الأسرة والمشاهد العربي، وتحرص على بث محتوى يصل إلى مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة سما الخليج على نايل سات

التردد: 11179.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة سما الخليج على الرسيفر

افتح جهاز الاستقبال واضغط على زر Menu ثم اختر قسم تركيب يدوي أو Manual Installation وحدد القمر نايل سات، ثم أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز، واضغط بحث ليتم العثور على قناة سما الخليج، وبعد ظهورها قم بحفظها ضمن قائمة القنوات لبدء المشاهدة.