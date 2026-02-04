حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:07 صباحاً - يتحول ملعب الإمارات الليلة إلى مسرح لواحد من أكثر الديربيات إثارة في العقد الأخير، حيث يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو كاب)، ويدخل الجانرز المباراة وهو يقبض على أفضلية معنوية ورقمية ثمينة بعدما عاد من معقل البلوز في لقاء الذهاب بانتصار مثير ليصبح رفاق القائد مارتن زوبيميندي على بُعد خطوة واحدة من ملامسة المباراة النهائية.

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال الأسطورة اليوم بجودة عالية hd دون تعليق مباشر

يراهن المدرب على توهج الشاب أليخاندرو جارناتشو الذي كان قريبًا من قلب الطاولة في الذهاب لرد الدين وحجز تذكرة العبور من قلب شمال لندن في ليلة كروية مرشحة للانفجار تكتيكيًا وفنيًا.

أما عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة، فتتجه أنظار الملايين صوب العاصمة البريطانية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يطلق حكم اللقاء صافرة البداية لهذه الملحمة.

ويسعى أرسنال لاستغلال الزخم الهجومي لفيكتور جيوكيريس وبن وايت لتأكيد التفوق المبكر، بينما يدخل تشيلسي اللقاء بخطة انتحارية تهدف لهز الشباك مبكرًا لتقليص الفارق الإجمالي وإرباك حسابات أصحاب الأرض، مما يجعلنا أمام 90 دقيقة من تكسير العظام الكروي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي

لعشاق الكرة الإنجليزية، تطلُّ مباراة أرسنال ضد تشيلسي حصريًا عبر شاشة قناة (beIN SPORTS 1)الناقل الحصري لمنافسات الكأس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوفر القناة تغطية استثنائية من قلب ملعب الإمارات تتضمن استوديو تحليليًا يضم نخبة من المحللين الرياضيين العالميين لرصد أدق التفاصيل الفنية، مع متابعة خاصة لتحركات اللاعبين وتغييرات المدربين التي قد تحسم هوية المتأهل إلى النهائي الكبير، وسط أجواء جماهيرية مشتعلة في مدرجات العاصمة لندن.

معلق مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم

سيكون المشاهدون على موعد مع الإثارة بصوت أحد أبرز معلقي شبكة بي إن سبورتس، والذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث الديربي اللندني، وسيركز المعلق على نقل حماسة مباراة أرسنال ضد تشيلسي وتحليل الصراعات الثنائية.

خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه الفريقان في موقعة ستامفورد بريدج، حيث سيرافق المشاهدين في رحلة كروية تمزج بين الأرقام التاريخية والواقع الفني الحالي للفريقين اللذين يطمحان لإنهاء الموسم بمنصة تتويج غالية.

موقف أرسنال وتشيلسي قبل مواجهة الحسم

يدخل أرسنال اللقاء بفرصتين للتأهل (الفوز أو التعادل)، مستفيدًا من أهدافه الثلاثة التي سجلها ذهابًا، والتي تعكس القوة الهجومية الضاربة للفريق هذا الموسم.

أما تشيلسي، فلا خيار أمامه سوى الفوز بفارق هدفين أو الفوز بفارق هدف لجر اللقاء إلى ركلات الترجيح معتمدًا على الحالة الفنية المميزة لجارناتشو وقدرته على اختراق دفاعات المدفعجية.