ما بين الاستقرار والتراجع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:22 مساءً - شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 وسط متابعة لحظية من المستثمرين لتغييرات حركة البيع والشراء.

سعر طن حديد عز

سجل ​سعر طن حديد عز اليوم عند 37.800 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد بشاي عند 37.600 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين والجارحي

وطرح سعر طن ​حديد المصريين بلغ بمبلغ 36.500 جنيه، أما سعر طن حديد الجارحي وصل إلى 34.600 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي والفهد

طرح سعر طن الأسمنت الرمادي عند 3840 جنيهًا، وبلغ سعر طن أسمنت الفهد بحوالي 3350 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أسمنت السويس عند 3450 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان ووادي النيل

ووصل سعر طن أسمنت حلوان عند 3850 جنيهًا، وسعر طن أسمنت الشركة العربية النصر بلغ 3680 جنيهًا، أما سعر طن أسمنت وادي النيل وصل إلى 3700 جنيه.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي والمصري

وعرض سعر طن أسمنت جنوب الوادي بمبلغ 3700 جنيه، وسعر طن أسمنت المصري بمبلغ 3710 جنيهات.