آخر تحديث: تردد قناة دوللي موفيز على القمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:22 مساءً - تشهد عشاق السينما والإثارة اليوم الجمعة تجربة استثنائية مع قناة دوللي موفيز، وهي التي تقدم مجموعة حصرية من أقوى أفلام الرعب والأكشن، القناة أصبحت الوجهة المثالية لكل من يبحث عن متعة المشاهدة والسهر الممتع، حيث تقدم محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق، مع الحفاظ على جودة عالية ومشاهدة خالية من أي حذف أو تعديلات.

ما تقدمه قناة دوللي موفيز

تتميز قناة دوللي موفيز بتقديم أحدث الأفلام المرعبة والفزع على مدار الساعة، ما يجعلها محطة لا غنى عنها لعشاق الإثارة والتشويق من أفلام الزومبي والقتال إلى الإثارة النفسية، توفر القناة تجربة مشاهدة متكاملة تبقي المشاهد في حالة ترقب دائم ومتعة لا تنتهي، السهر مع D Movies أصبح تجربة لا تُنسى، حيث تجمع بين التشويق، الحركة، والرعب المكثف، مما يجعل كل ليلة مشاهدة مليئة بالإثارة.

تردد قناة دوللي موفيز على نايل سات

تتيح القناة لمتابعيها مشاهدة الأفلام بدون حذف، ما يضمن الاستمتاع بالقصة كاملة وأحداثها المثيرة دون أي مقاطع مفقودة، يمكن استقبال بث القناة عبر تردد قناة دوللي موفيز 11678، الاستقطاب هو رأسي، ترميز 27500، ما يضمن وصول محتواها المتميز إلى أكبر شريحة من المشاهدين في الوطن العربي.

تؤكد قناة دوللي موفيز من خلال هذه العروض أنها القناة الرائدة لعشاق الرعب والأكشن، حيث تقدم تجربة سينمائية متكاملة تجمع بين الجودة، الإثارة، والمتعة، وعشاق السهر والمغامرة يمكنهم الآن الانغماس في عالم مليء بالمفاجآت والتشويق مع أفضل الأفلام الحصرية على شاشة واحدة، لتكون كل ليلة مع D Movies ليلة لا تُنسى من الرعب والإثارة.