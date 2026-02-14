معشوق الجماهير.. معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 مساءً - تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ونظيره ريال سوسيداد، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ريال مدريد يطارد الصدارة في سانتياجو برنابيو

يستضيف ريال مدريد، تحت قيادة مديره الفني ألفارو أربيلوا، فريق ريال سوسيداد في مباراة حاسمة بسباق المنافسة على لقب "الليجا"

موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة مؤقتاً قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا يوم الاثنين.

موقف ريال سوسيداد في الليجا

يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ويمر بفترة مميزة حيث لم يخسر في آخر 5 مباريات (حقق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً).

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم

10:00 مساءً: بتوقيت القاهرة، القدس، والخرطوم.

11:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، وعمان.

12:00 منتصف الليل: بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم

تُنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN SPORTS 2.

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

معلق مباراة ريال مدريد وسوسيداد

أسندت الشبكة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة للمعلق أحمد البلوشي.