مرموش وهيثم حسن يقودان الهجوم.. تشكيل منتخب مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:30 مساءً - يتأهب المنتخب المصري لخوض اختبار ودي من العيار الثقيل مساء اليوم حين يحل ضيفاً على نظيره الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً، في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ملعب "إسبانيول" بمدينة برشلونة الإسبانية وداخل إقليم كتالونيا ، الذي يعود له الماتادور بعد غياب 4 سنوات.

منتخب مصر يستعد لكأس العالم بمواجهة إسبانيا

تأتي هذه المواجهة المرتقبة ضمن البرنامج التحضيري للفراعنة قبل شد الرحال للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها صيف العام الجاري بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر المتوقع للقاء إسبانيا الودي اليوم

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لمنتخب مصر بتشكيل أساسي يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، بينما يتكون الخط الدفاعي من الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

وفي منطقة وسط الملعب يبرز الثلاثي مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور، على أن يقود الهجمات المصرية في الخط الأمامي كل من هيثم حسن وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

وكان إبراهيم حسن مدير المنتخب قد أكد في وقت سابق أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإسباني على السماح بإجراء 8 تبديلات خلال سير اللقاء، وهو ما يمنح المدير الفني حسام حسن فرصة ذهبية لاختبار أكبر عدد ممكن من العناصر المتاحة وتجهيزهم فنياً وبدنياً خلال شوط المباراة الثاني قبل الدخول في معمعة المونديال.