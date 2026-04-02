موقف جود بيلينجهام من المشاركة مع ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم، عن موقف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، من المشاركة في مواجهة الفريق المرتقبة ضد بايرن ميونخ في مباراة الذهاب ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025/2026.

غياب بيلينجهام يربك خطط ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

أكدت صحيفة "آس" أن مشاركة بيلينجهام في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ شبه مستحيلة، على الرغم من حصوله على التصريح الطبي مؤخراً، ويُرجح أن يعتمد المدرب ألفارو أربيلوا على تياجو بيتارتش وأردا جولر في وسط الملعب خلال اللقاء.

موعد عودة جود بيلينجهام

أما بالنسبة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل ضمن الدوري الإسباني، فبرغم السماح لبيلينجهام بالعودة للتدريبات، إلا أن اللاعب لم يستعد بعد كامل لياقته، ما يعني أنه لن يبدأ أساسيًا في المباراة.

غياب اللاعب عن هذه المباريات الهامة يُشكل صداعًا جديدًا في رأس أربيلوا، الذي سيضطر لإعادة ترتيب أوراق وسط الملعب قبل مواجهة بايرن، حيث تعتمد خطط الفريق بشكل كبير على تحركات بيلينجهام وقدرته على التحكم في الإيقاع.